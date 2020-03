Amy Klobuchar avslutter sin kampanje

Amy Klobuchar trekker seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat og gir sin støtte til Joe Biden.

Klobuchar kom med sin kunngjøring i hjemstaten Minnesota mandag og satte seg senere på et fly til Dallas i Texas, der hun skulle slutte seg til et valgmøte sammen med Biden, dagen før supertirsdag.

Ved å gi sin støtte til Biden signaliserer hun at hun ønsker å samle de moderate demokratene bak Biden for å hindre at den mer radikale Bernie Sanders blir partiets presidentkandidat.

Klobuchar holdt ut lenger enn flere andre i valgkampen, takket være en god oppvisning i nominasjonsvalget i New Hampshire. Men hun var lite kjent og hadde for lite støtte blant minoritetene til at hun fant det verdt det å fortsette.

Flere millioner velgere skal tirsdag stemme på sin kandidat i 14 delstater og ett territorium, blant annet i store stater som California, Texas, Colorado og Virginia.

Søndag kunngjorde også Pete Buttigieg at han gir seg. Han snakket med Biden søndag kveld, men har ikke sagt noe om hvem han vil støtte framover.

Buttigieg gjorde det også svært godt i de første tre delstatene, men både han og Klobuchar falt helt igjennom i South Carolina, der Biden tok en overbevisende seier og Sanders kom på annenplass, langt bak.

Sanders leder fortsatt klart på meningsmålingene om å bli den som skal utfordre president Donald Trump til høsten.

