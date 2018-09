Analytiker: Kina vet ikke hva Trump egentlig krever

Kina forsøker fortsatt å finne ut hva USA egentlig krever i den pågående handelskrigen, ifølge Citigroup-analytiker Li-Gang Liu.

President Donald Trump har varslet en toll på 10 prosent på kinesiske varer verdt 200 milliarder dollar fra og med neste uke. Kina varslet umiddelbart et mottiltak, men ifølge analytikeren foregår handelskrigen uten at Kina egentlig vet hva amerikanerne krever.

– I bunn og grunn er ikke USAs krav tydelige. Uten tydelighet om hva Trump egentlig vil, er det ikke gode utsikter for framskritt, sier Liu.

Kinesiske børser steg imidlertid onsdag, som følge av økt optimisme om at USA og Kina kan bli enige. Både Hang Seng-indeksen på Hongkong-børsen og Shanghai-børsen steg med snaue 1,1 prosent, opp til henholdsvis 27.407 og 2.730 poeng.

Med initiativet «Made in China 2025», som fremmer kinesisk verdensdominans innen robotikk og elektronikk gjennom subsidier til kinesiske selskaper og merker, håper Kina å løfte inntektene til landets fattige.

Men både USA og Europa har kritisert slike tiltak som et brudd på Beijings løfter om å behandle alle selskaper likt. Kina forsøker derfor nå å presentere handelsplaner som er ment å tjene landet på en slik måte at det ikke forarger handelspartnere, mener Paul Haenle, direktør i tankesmia Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy.

– Jeg tror det er intern debatt i Kina om dette. Håndterte vi det riktig? Er det en måte å innrømme til USA og andre aktører at vi kinesere må gjøre endringer? spør Haenle.

– Men å gjøre det uten at det fremstår som om man gir etter for USA, blir vanskelig, tilføyer han.

