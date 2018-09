Analytikere med dystre spådommer om Afghanistans framtid

Det ene året blir mer voldelig enn det andre i Afghanistan, konstaterer en analytiker. Spådommene om landets situasjon i 2018 er dystre.

Analysene understreker håpløsheten som sprer seg i det krigsherjede landet, og står i kontrast til den mer optimistiske tonen fra NATOs operasjon i Afghanistan.

– Det økende tapet av menneskeliv i Afghanistan og utsiktene for et endelig oppgjør i Syria, kan føre til at konflikten i Afghanistan blir verdens dødeligste, sier Johnny Walsh, Afghanistan-ekspert i United States Institute of Peace.

– Stadig erklærer vi at året er blitt det «mest voldelige» i landet. Situasjonen blir kontinuerlig verre, sier han.

Krigen i Syria, som startet et tiår etter krigen i Afghanistan, har krevd 15.000 menneskeliv så langt i år, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

– Krigen i Afghanistan kan kreve 20.000 menneskeliv i 2018, fastslår Graeme Smith, konsulent i International Crisis Group (ICG).

I så fall vil det bli en ny dyster rekord i Afghanistan, ifølge Uppsala Conflict Data Program (UCDP), som anslår at 19.694 personer ble drept i den afghanske krigen i fjor.

– Forferdelige tall

Rundt 300 til 400 «fiendtlige krigere» blir drept ukentlig, ifølge talsperson Nasrat Rahimi i Afghanistans innenriksdepartement, men Rahimi kan ikke gi et tall for drepte sivile eller sikkerhetsstyrker. Informasjon om antall drepte sikkerhetsstyrker er blitt gjort utilgjengelig gjennom en enighet mellom afghanske myndigheter og Washington, men tidligere amerikanske tall viser at rundt 5.000 medlemmer av sikkerhetsstyrker ble drept årlig.

– De fleste analytikere tror det tallet underspiller virkeligheten på bakken. Årets dødstall for sikkerhetsstyrker kan være forferdelige, sier Smith.

Mange døde i et selvmordsangrep mot demonstranter i provinsen Nangarhar øst i Afghanistan tirsdag.

Dødstallene for sikkerhetsstyrker har økt markant siden NATOs styrker trakk seg ut av landet. Sikkerhetsstyrkene har slitt med å holde tilbake Taliban-opprørere, og i år har volden blitt eskalert i forbindelse med parlamentsvalget som er ventet å finne sted 20. oktober.

Samtaler med Taliban

Det har vært flere forsøk på å engasjere Taliban, som har erobret betydelige landområder, i fredssamtaler. I Qatar i juli møtte amerikanske diplomater Taliban-representanter og et nytt møte kan bli holdt denne måneden.

President Donald Trump har i likhet med sine forgjengere ikke lykkes med å finne en effektiv strategi for Afghanistan, mener observatørene. Men general John Nicholson, som inntil nylig var USA og NATOs toppkommandør i Afghanistan, insisterer på at Trumps strategi, med luftangrep og økt tilstedeværelse på bakken, fungerer.

– Mer krig betyr flere kamper og flere drepte, sier Johnny Walsh, som betegner situasjonen som «generelt sett fastlåst».

