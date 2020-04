Andrea Bocelli sang for håp i Milanos domkirke

Den italienske tenoren Andrea Bocelli holdt påskekonsert i og foran en tom domkirke i Milan påskesøndag. Målet var å spre håp i verden.

61-åringen sang blant annet arien «Sancta Maria» av italienske Pietro Mascagni, kun med selskap av organisten i katedralen Duomo di Milano. I en halv time ble konserten «Musikk for håp» strømmet på Bocellis YouTube-kanal, på det meste med over to millioner følgere på nett samtidig.

Bocelli sang salmen «Amazing Grace» foran domkirkens dører – heller ikke der var det noen andre enn ham.

Italia er Europas mest berørte land, med over 156.000 registrerte smittetilfeller og nærmere 20.000 som har dødd med diagnosen covid-19 hittil.

