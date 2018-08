Angelina Jolie vil ha skilsmissen i boks før 2019

Etter to års separasjon vil skilsmissen til skuespillerparet Angelina Jolie og Brad Pitt være et faktum innen årets utgang, om Jolie får det som hun vil.

Det framgår av saksbehandlingsdokumenter fra en høring som ble registrert tirsdag i retten i Los Angeles.

Ifølge papirene vil Jolie og Pitts advokater samarbeide for å sikre at de to har sivil status som single i løpet av 2018. Superstjernene har vært i langvarige skilsmisseforhandlinger etter tolv års samliv og seks felles barn. Barna har bodd hos Jolie siden bruddet.

Ifølge rettsdokumentene har ikke Pitt betalt barnebidrag av betydning siden de to gikk hver sin vei. Jolie hevder videre at Pitt ikke har levd opp til de økonomiske forpliktelsene de to skal ha blitt enige om, og hun vil derfor gå rettens vei for å få ubetalte bidrag betalt etterskuddsvis.

Pitts advokat Lance Spiegel har ikke svart på henvendelser om å kommentere saken.

