Angrende Cameron bekymret for hva som vil skje videre med Storbritannia

Britenes tidligere statsminister David Cameron sier han tenker på konsekvensene av brexitavstemningen hver eneste dag og er dypt bekymret for hva som vil skje.

Cameron var den som gjennomførte folkeavstemningen om EU i Storbritannia. Han uttaler seg til The Times i forbindelse med en boklansering.

– Jeg beklager dypt utfallet og innser at min tilnærming mislyktes. Avgjørelsene jeg tok, bidro til den fiaskoen. Jeg mislyktes, sier han.

Han erkjenner at mange klandrer ham for den dype splittelsen brexit har ført til i det britiske samfunnet og aldri vil tilgi ham. Cameron forsvarer likevel beslutningen om en folkeavstemning.

Cameron støttet videre britisk medlemskap i EU og trakk seg som statsminister morgenen etter avstemningen i 2016. Han har holdt seg utenfor politikken siden og har stort sett holdt en lav profil.

Hans to etterfølgere Theresa May og Boris Johnson har begge hatt store problemer med håndteringen av brexit, og så langt har det ikke vært mulig å få flertall i Parlamentet for en skilsmisseavtale med EU.

Storbritannia står dermed i fare for å tre ut av Unionen uten noen avtale som regulerer hverdagslivet mellom partene fram til en endelig handelsavtale er på plass.

Cameron langer i intervjuet ut mot sine tidligere allierte Johnson og Michael Gove, som var frontfigurer på nei til EU-siden. Han beskylder dem for å ha «lagt sannheten igjen hjemme» i sin kampanje. Cameron nevner blant annet påstanden om at Storbritannia kunne spare 350 millioner pund per uke (rundt 3,9 milliarder norske kroner) og bruke pengene på helsevesenet.

(©NTB)