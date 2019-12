Minst to drept i skyting på flybase i Florida

To personer ble drept og minst ti andre såret da en person åpnet ild på en militær flybase i Pensacola i Florida.

Personen som skjøt, er også skutt og drept, opplyser politiet. Lokalt politi og sykehuskilder opplyser at minst elleve personer er innlagt på sykehus, men tilstanden deres er ikke kjent.

– Et ukjent antall mennesker er brakt til lokale sykehus, heter det i marinens Twitter-melding.

Flybasen NAS Pensacola er en av den amerikanske marinens mest historiske og kjente baser. Den huser over 16.000 militært ansatte og 7.400 sivile, ifølge basens nettside.

Den fungerer også som opplæringssted for marinens piloter.

En talsmann opplyser at basen ble stengt etter skytingen fredag.

Onsdag skjøt og drepte en amerikansk marinegast to personer på Pearl Harbor-basen på Hawaii før han tok sitt eget liv. En tredje person ble såret.

Motivet for skytingen er ikke kjent. Marinegasten åpnet ild inne på et verft på Pearl Harbor-basen, som er hovedkvarteret for den amerikanske stillehavsflåten.

Så sent som torsdag krevde en annen skyteepisode i Florida fire liv. To ranerne, en budbilsjåfør og en person i en tilfeldig bil ble drept i en skuddveksling i et travelt veikryss etter et ran av en gullsmed i Miami.

