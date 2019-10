Angriper i Paris-politiet hadde salafist-kontakter

Fransk påtalemyndighet sier at mannen som drepte fire politifolk i Paris, hadde kontakter innen salafist-miljøet.

Angriperen, en 45 år gammel mann som var ansatt i IT-avdelingen i etterretningsavdelingen hos politiet i Paris, drepte fire politifolk med kniv inne på politiets hovedkvarter i den franske hovedstaden torsdag.

Sjefetterforsker Jean-François Ricard sier at det virker som mannen hadde et radikalt islam-synspunkt, og var i kontakt med medlemmer av det ultrakonservative salafist-miljøet.

Ifølge Ricard så mannen positivt på visse grusomheter som var begått i islams navn, og han forsvarte angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015. Han hadde også endret klesdrakt den siste tiden og ønsket ikke lenger å ha «visse typer kontakt med kvinner».

I tillegg til å drepe fire kolleger – tre menn og en kvinne – rakk mannen å såre ytterligere to personer i det 30 minutter lange angrepet før han selv ble skutt og drept av en ung nyutdannet politimann på gårdsplassen utenfor politiets hovedkvarter, ikke langt fra Notre-Dame-katedralen i sentrum av Paris.

Terrorgransking

Både politiet og påtalemyndigheten mente først at det lå en arbeidskonflikt bak angrepet, men fredag opplyste statsadvokaten i Paris at saken likevel blir etterforsket som en mulig terrorhandling etter at det kom fram opplysninger om at mannen konverterte til islam for ti år siden.

Han var født på den franske øya Martinique og hadde bodd i Frankrike i mange år. Det hadde aldri tidligere vært meldt om noen problemer med ham.

Politisjef Didier Lallement gjorde det fredag klart at angriperen, som alle andre i politiets etterretningsavdeling, var sikkerhetsklarert på høyt nivå.

Kona hans, som er i politiets varetekt fram til mandag, fikk ifølge Ricard 33 tekstmeldinger av religiøs art fra sin ektemann i timene før angrepet. Hun har fortalt politiet at han kvelden før angrepet sa han hadde hørt stemmer i hodet.

Politisk etterspill

Saken har allerede fått et politisk etterspill. Opposisjonspolitikeren Eric Ciotti i partiet Republikanerne ba lørdag om parlamentsgransking og anklaget innenriksminister Christophe Castaner for å ha holdt tilbake informasjon om mannens mulige radikalisering.

– Hvorfor var han fortsatt i politiets tjeneste, hvilken tilgang på konfidensiell informasjon hadde han? Dette må en granskingskommisjon avklare, skrev han på Twitter.

Lederen for den konservative opposisjonsblokken, Christian Jacob, skulle senere lørdag legge fram et forslag om en slik gransking.

237 mennesker ble drept i flere islamistiske angrep i Frankrike i 2015 og 2016.

