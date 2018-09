Ankesak mot Peter Madsen utsatt etter at dommer besvimte

Drapsdømte Peter Madsen får ikke sin dom fredag, etter at en av de fem dommerne som skal avgjøre saken, besvimte i Østre Landsret.

DR skriver at fredagens rettsmøte er avlyst på grunn av hendelsen.

En dommer fikk et illebefinnende under ankesaken, og ble kjørt bort i ambulanse.

Tilstanden til dommeren skal etter forholdene være ok, og han skal være ved bevissthet, sier sekretæriatssjef Ellen Porsbo til DR.

Det er ikke kjent når ankesaken vil fortsette.

Fredag startet siste dag i Madsens ankesak. Han ble i den danske tingretten dømt til livsvarig fengsel for drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

Madsen anket ikke skyldspørsmålet, men straffeutmålingen.

Aktor: - Sikker på at Madsen filmet drapet

Aktor Kristian Kirk sa fredag at han var sikker på at Madsen hadde filmet drapet på Kim Wall.

- Jeg er sikker på at han filmet det med et videokamera eller en mobil, sa aktoren ifølge Aftonbladet, og viste til Madsens interesse for pornografi og drap, og at han derfor må ha passet på å filme drapet.

- Jeg kan ikke tro noe annet, la han til.

Siste dag

Fredag var etter planen siste dag i Madsens ankesak, og det var også ventet at dommen ville bli presentert samme dag. Det er foreløpig ikke kjent hvordan den videre tidsplanen for ankesaken blir, men det er ifølge DR bekreftet at det ikke kommer til å skje noe mer fredag.

Under ankesakens første dag valgte aktor å vise fram en rekke ubehagelige bilder og filmer hentet inn under etterforskningen av Madsen. Målet var å tegne et bilde av 47-åringens personlighet, og lovbruddets grove karakter.

- Om man sitter som dommer i landsretten og skal ta stilling til hva som er riktig av disse tre straffene, må man få opplysninger om hva slags person man har å gjøre med, og detaljene i den ugjerningen som er begått, sa Kirk.

Walls kjæreste og foreldre, som også er på plass i fredagens rettsmøte, krever 150.000 danske kroner i oppreisning hver, altså til sammen 300.000 kroner. Madsen har gått med på å betale erstatning til foreldrene, men ikke kjæresten.

