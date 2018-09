Ankesak mot Peter Madsen utsatt etter at dommer besvimte

Drapsdømte Peter Madsen får ikke sin dom fredag, etter at en av de fem dommerne som skal avgjøre ankesaken, besvimte i Østre Landsret i København.

– Dagens rettsmøte i ankesaken avsluttes på grunn av hendelsen. Dommeren er utenfor livsfare, opplyser personell fra domstolen.

Det er uvisst når fredagens rettssak kan gjenopptas.

Det var under påtaleansvarlig Kristian Kirk Petersens avsluttende bemerkninger at dommeren plutselig mistet bevisstheten. Ambulanse ble tilkalt og rettssalen ble tømt.

– Madsen er en gærning

Fredagens rettsmøte skulle være det siste i Madsens ankesak. I den danske tingretten ble han dømt til livsvarig fengsel for drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

Madsen anket ikke skyldspørsmålet, men straffeutmålingen. Han krever «lovens mildeste straff», men aktor krever at livstidsdommen opprettholdes.

– Her står vi med en gal person som tingretten beskrev som kynisk og brutal, sa Petersen i sin innledende prosedyre fredag.

Petersen la til at Madsen viste stor hensynsløshet og planla drapet. Flere kvinner ble kontaktet før turen med Wall, men de sa av ulike grunner nei til turen.

– Utenom Wall, som forlot sin egen fest i jakten på en god journalistisk historie, la han til.

Avstemning avgjør

Det er tre alternativer når Madsen skal få sin dom: En tidsbestemt straff, livstidsstraff eller forvaring, sistnevnte er tidsubestemt straff.

Tre jurister og to lekdommere avgjør dommen. Vanligvis skal det være ytterligere en lekmannsdommer, men en måtte trekke seg fordi han har fått et annet oppdrag. De to gjenværende lekdommerne får i stedet en tyngre stemme ved den nye rettsavstemningen.

Kan slippe livstid

Om det blir uavgjort i avstemningen, vil det gå i Madsens favør. Advokat Mette Grith Stage, som har fulgt rettssaken, sier det finnes en mulighet for at Madsen slipper livstid.

– Men da tror jeg at det er mer sannsynlig at han får forvaring og det begrunner jeg med opplysningene som har kommet fram i den psykiatriske evalueringen av ham, sier hun.

25. april i år ble Madsen funnet skyldig i drap, seksuell mishandling og likskjending. Retten fant det bevist at journalisten Kim Wall (30) ble torturert, drept og partert av den danske oppfinneren. Journalisten skulle lage reportasje om en av verdens største privatbygde ubåter, UC3 Nautilus, som ble bygget av Peter Madsen.

