Annie Lööf får oppdraget med å danne regjering

Lederen for riksdagen i Sverige gir Centerpartiets leder sonderingsoppdrag.

Centerpartiets leder Annie Lööf får i oppdrag fra talmannen, lederen for riksdagen i Sverige, å sondere terrenget for regjering etter at Moderaternas leder Ulf Kristersson ble vraket, melder Aftonbladet torsdag.

Får en uke

Ifølge avisa får Lööf en uke på seg til å finne et grunnlag for en regjering, men hun kan be om mer tid.

Lööf har sagt at hennes fokus ikke er å bli statsminister, men å føre samtaler som kan føre prosessen videre.

Talmannen sier at Lööf har fått et oppdrag om å «sondere» muligheten for en regjeringsdannelse og at formuleringen i oppdraget ikke er «å danne» regjering, men det utelukker likevel ikke det siste.

Bidro til å vrake Kristersson

Centerpartiet og Liberalerna stemte nei til Kristersson i voteringsrunden onsdag. Forslaget som lå på bordet da var en regjering av Moderaterna og Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna stemte for, selv om de ikke hadde fått noen løfter om innflytelse. Centerpartiet og Liberalerna forklarte at de stemte nei fordi de mente at en slik koalisjon ville blitt altfor avhengig av ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna.

To måneder uten avklaring

Det har gått over to måneder siden svenskene gikk til valg. Socialdemokraterna er fortsatt Sveriges største parti og Stefan Löfven er fungerende statsminister inntil videre, men i den nye riksdagen har ingen av de etablerte blokkene flertall.

Vil prøve å unngå nyvalg

Talmannen sa på en pressekonferanse torsdag at det er for tidlig å snakke om nyvalg. Han sier han vil gjøre alt han kan for å unngå nyvalg, men vil ikke utelukke det.

I riksdagen onsdag stemte 154 ja til Kristerssons regjeringsalternativ og 195 nei. Ingen avsto fra å stemme.

Ulf Kristersson sa på pressekonferansen etter voteringen at han ikke er overrasket, men skuffet:

- Dette er en tapt mulighet til å ta tak i Sveriges problemer, sa han.

- Centerpartiet og Liberalerna kunne ha valgt å avstå, men i stedet sa de nei til en borgerlig statsminister. Vi noterer det, sa Kristersson.

- Ulf Kristersson er fortsatt min statsministerkandidat. Jeg håper nå at Alliansen kan samles, uttalte Annie Lööf like etter voteringen onsdag ifølge Aftonbladet.

