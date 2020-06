Antall sykehusinnleggelser øker i flere delstater i USA

Mer enn 12 delstater i USA har hatt sitt høyeste antall koronasmittetilfeller per uke registrert den siste uka. Minst ni delstater har økning i innleggelser.

Ifølge Washington Post har også Puerto Rico registrert sitt høyeste sjudagers smittetall den siste uka.

Delstatene Texas, Nord og Sør Carolina, California, Oregon, Arkansas, Mississippi, Utah og Arizona har hatt et økt antall innleggelser på grunn av pasienter med covid-19, sammenlignet med tidligere uker.

Økningen begynte for de fleste statene sin del for flere uker siden, og trendene er økende.

Av over 7,3 millioner smittetilfeller registrert i verden nå er mer enn 2 millioner registrert i USA.

På verdensbasis knyttes mer enn 413.000 dødsfall til covid-19, av disse er over 114.000 registrert i USA.

– Det er ikke over ennå, sier USAs ledende ekspert på infeksjonssykdommer Anthony Fauci, som for en knapp måned siden advarte sterkt mot en for rask gjenåpning av USA.

Fauci har beskrevet pandemien som sitt verste mareritt.

– I løpet av fire måneder har det ødelagt hele verden. Det er millioner og millioner av tilfeller over hele verden. Og det har fortettet seg i løpet av veldig, veldig kort tid, sa han på en bioteknologikonferanse tirsdag.

Han innrømmet at det overrasker ham hvor raskt viruset sprer seg, men han er likevel optimist med tanke på å finne en vaksine.

