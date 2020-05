Antall virusdøde i Italia kan være 19.000 for lavt

Tallet på døde av koronavirus i Italia i mars og april kan være 19.000 høyere enn de offisielle tallene, opplyser landets sosialmyndigheter.

Det er Italias motstykke til det norske Nav, Instituto della Previdenza Sociale (INPS) som opplyser at de offentlige tallene på antall som har dødd av koronaviruset ikke er «pålitelige».

En studie INPS har gjennomført, viser at 156.429 dødsfall ble registrert i Italia i mars og april, noe som er 46.909 over gjennomsnittet for disse månedene i årene fra 2015 til 2019. Bare 27.938 dødsfall ble rapportert inn med koronavirus eller covid-19 som årsak i år.

Dette innebærer at det var 18.971 flere døde enn normalt i år, samtidig som de fleste av disse dødsfallene skal ha skjedd nord i Italia, som er området som har vært hardest rammet av koronaviruset.

– Med bakgrunn i at antall dødsfall er ganske stabile i disse tider kan vi, med nødvendig forbehold, tilskrive en stor andel av disse dødsfallene i de to siste månedene til pandemien, sier INPS i en uttalelse.

Det utelukkes ikke at mange av dødsfallene også skyldtes at mennesker med andre sykdommer ikke fikk den nødvendige helsehjelpen de ellers ville ha fått på grunn av overbelastede sykehus som følge av viruspandemien.

I alt er 32.486 personer registrert døde som følge av virusutbruddet i Italia, med 26.715 i Lombardia-regionen alene.

