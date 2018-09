Antatt gjerningsperson pågrepet etter skyting i Wisconsin

En antatt gjerningsperson er pågrepet etter skytingen i en kontorbygning i Middleton i den amerikanske delstaten Wisconsin, opplyser lokale myndigheter.

Det var onsdag formiddag lokal tid at det kom meldinger om at det var løsnet skudd inne i bygningen til Esker Software i Middleton, som ligger rundt 145 kilometer vest for Milwaukee.

Fire personer er såret, men situasjonen er ikke livstruende for noen av dem, opplyser sykehuskilder. Også den antatte gjerningspersonen er såret, ifølge en talsmann for lokale myndigheter.

Det er ikke kjent hvem som står bak skytingen, eller hvilket motiv vedkommende har hatt.

