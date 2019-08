Anti-turismeaktivister vandaliserer leiebiler på Mallorca

Spansk politi gransker hærverk på flere leiebiler som aktivister står bak i Mallorcas hovedstad Palma i protest mot masseturismen på øya.

Arran, som er en protestgruppe på ytre venstrefløy, lastet opp en video på internett som viser to maskerte aktivister som om natten knuser frontruta på leiebiler, sprayer dem med slagord og punkterer dekkene.

Gruppa mener at leiebilene forurenser og er et symbol på at masseturismen har tatt overhånd. Hittil har politiet fått bare én anmeldelse fra et bilutleiefirma, men undersøker om flere er berørt.

Arran har tidligere stått bak protester mot turismen både på Balearene og i Barcelona og Valencia. I Barcelona stanset de i 2017 en turistbuss og skar opp bussens dekk.

Gruppa arbeider for uavhengighet for de «katalanske landene» som omfatter Balearene og katalansk-talende regioner i Spania og Frankrike.

Spania er det nest mest besøkte landet i verden etter Frankrike. I de siste årene har motviljen mot masseturismen økt, særlig på populære turistdestinasjoner som Barcelona og Mallorca. Mallorca alene mottar 14 millioner turister i året, de fleste briter og tyskere.

(©NTB)