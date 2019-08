AP: Robert F. Kennedys drapsmann stukket ned i fengsel

Mannen som for over 50 år siden drepte Robert F. Kennedy, er sendt til sykehus etter å ha blitt stukket ned i et fengsel i San Diego, ifølge nyhetsbyrået AP.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Californias fengselsdepartement sier at en mann ble stukket ned i J. Donovan Correctional Facility. Gjerningspersonen har blitt identifisert og isolert fra den øvrige fengselsbefolkningen. – Politiet reagerte hurtig og fant en innsatt med stikkskader. Han ble kjørt til et sykehus for behandling og er tilstanden hans er stabil, sier departementet i en uttalelse. En ikke navngitt regjeringskilde som har kunnskap om hendelsen, sier til byrået at det er Sirhan Sirhan (75) som har havnet i sykehus. Bobby Kennedy var på vei hjem etter å vunnet Demokratenes primærvalg i California 5. juni 1968 da han ble skutt og drept på et restaurantkjøkken i Los Angeles. Gjerningsmannen, palestinsk-jordanske Sirhan Sirhan, tilsto kort tid etterpå og ble dømt til døden, men fikk straffen omgjort til livstid. Han sa Kennedys støtte til Israel var motivet for drapet. (©NTB)