AP: Rosenstein regner med å få sparken

Visejustisminister Rod Rosenstein regner med å få sparken mandag etter å ha uttalt seg kritisk om USAs president Donald Trump, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ifølge nettstedet Axios ' kilde har Rosenstein allerede gikk muntlig beskjed til Det hvite hus' stabssjef John Kelly om at han går av i påvente av å få sparken.

Fredag meldte The New York Times at Rosenstein foreslo å finne en måte å avsette Trump på. Rosenstein har benektet påstandene.

Nyhetsbyrået Aps kilde sier mandag at visejustisministeren er på vei til Det hvite hus, hvor han regner med å få sparken.

Det 25. tillegget i den amerikanske grunnloven åpner for å fjerne en president som ikke er mentalt skikket til oppgaven.

New York Times skrev fredag at Rosenstein i mai 2017 foreslo at regjeringsmedlemmer skulle ta opptak av Trump som bevis på hans mentale tilstand. Rosenstein selv sier artikkelen er «unøyaktig og ukorrekt».

Rosenstein og justisdepartementet i Washington nekter ikke direkte for det som skal ha blitt sagt, men sier det dreide seg om spøkefulle og sarkastiske kommentarer.

Ikke desto mindre skapte Trumps nye trusler uro i FBI og justisdepartementet for at Trump skal avskjedige flere og forsøke å få stanset etterforskningen som spesialetterforsker Robert Mueller jobber med.

Trump har ikke lagt skjul på hvor liten respekt han har for justisminister Jeff Sessions. For å fjerne Mueller må han imidlertid sparke både Sessions og Rosenstein og utnevne en ny justisminister som i sin tur kan sparke Mueller.

