AP: Trump vinner storstaten Texas, som har 38 valgmenn

Donald Trump vinner den store delstaten Texas, til tross for at Demokraten Joe Biden gjorde et hardt forsøk på gjøre delstaten blå.

Texas, med sine 38 valgmenn, er en viktig delstat, og gikk sist til Demokratene i 1976. I år hadde mange demokrater et håp om å gjøre den store delstaten blå, men det lykkes ikke. Med 81 prosent av stemmene opptalt har Trump en ledelse på 52,2 prosent, og han kåres til vinner av delstaten. (©NTB)

