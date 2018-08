Aquarius-skipet fikk legge til på Malta

Fem dager etter at 141 mennesker ble plukket opp av redningsskipet Aquarius utenfor Libyas kyst, fikk de gå i land på Malta.

Stor jubel kunne høres fra skipet da det la til kai i havnen i Valletta onsdag ettermiddag. Noen av passasjerene viste fredstegn og vinket fra dekk.

Etter mye fram og tilbake sa fem EU-land seg tirsdag villige til å ta imot sin del av migrantene, som ble plukket opp i to omganger utenfor kysten av Libya fredag.

De fleste av dem er somaliere og eritreere, og 67 er enslige mindreårige, ifølge Leger Uten Grenser (MSF), som drifter Aquarius sammen med franske SOS Mediterranee.

Italia og Malta har sagt at det er uaktuelt for dem å ta imot flere flyktninger, og Aquarius kjørte i helgen rundt i Middelhavet i påvente av at EU skulle finne fram til en løsning. Nå tar Tyskland, Frankrike, Luxembourg, Portugal og Spania hver sin kvote fra Aquarius, i tillegg til 114 som kom til Malta for en drøy uke siden.

Migrantene ble brakt rett inn i politibusser og kjørt til mottakssentre etter at Aquarius hadde lagt til kai onsdag. De skal nå fordeles mellom de fem landene, som skal vurdere om de har rett på beskyttelse.

Det er femte gang siden juni at EU løser slike problemer ad hoc. Dette tvang seg fram da den nye regjeringen i Italia nektet å la redningsskip gå til kai.

SOS Mediterranee sier de har en moralsk plikt til å redde mennesker som er i havsnød. Organisasjonen hilser beslutningen til EU velkommen, det samme gjør FNs høykommissær for flyktninger. Samtidig etterlyses det er en mer varig modell for løsning av slike utfordringer.

