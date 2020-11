Arecibo-observatoriet står i fare for å kollapse

Etter 57 år i drift og en rekke banebrytende oppdagelser, er det brått slutt for det amerikanske radioteleskopet Arecibo. Det står nå i fare for å kollapse.

Teleskopet på Puerto Rico er et av verdens største og har vært et kjært verktøy for verdens astronomer i tiår.

Problemene begynte i august, da en av kabel som holdt 900 tonn med instrumenter på plass over den 305 meter brede antennen røk. Et arbeid for reparere kabelen ble satt i gang, men den 6. november røk enda en av kablene.

Nå er faren stor for at de andre kablene i opphenget kan ryke når som helst, og et reparasjonsforsøk regnes som svært farlig.

(©NTB)

Reklame Her kan man levere Eurojackpot