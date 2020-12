Argentina godkjenner abortlegalisering

Abort blir lovlig i Argentina etter at landets nasjonalforsamling stemte over et lovforslag natt til onsdag lokal tid.

Forslaget som gir mulighet for fri abort inntil fjortende uke av graviditeten ble godkjent med 38 stemmer for, og 29 stemmer imot, tvitrer Deutsche Welle. – Det blir ny lov, slo nasjonalforsamlingens leder Cristina Kircher fast etter over tolv timer med debatt. Dermed er Argentina det første store søramerikanske landet til å legalisere abort, som til nå kun har vært tillatt dersom graviditeten er et resultat av voldtekt eller utgjør en fare for kvinnen. Mellom 370.000 og 520.000 ulovlige aborter har likevel årlig blitt gjennomført i Argentina, ifølge tall fra myndighetene. I gatene i hovedstaden Buenos Aires jublet tusenvis av abortforkjemper da det ble klart at lovforslaget var vedtatt. De siste dagene har både forkjempere og motstandere gjennomført store demonstrasjoner i hovedstaden. – Denne kampen er født i gatene, sa abortforkjemper Silvia Saravia til nyhetsbyrået AFP. (©NTB) Reklame 10 kupp du gjør hos Christiania Glasmagasin Menneskerettigheter

