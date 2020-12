Argentina godkjenner russisk vaksine

Argentina har godkjent den russiske Sputnik V-koronavaksinen, som det første landet i Latin-Amerika.

Hastegodkjenningen ble gitt onsdag. Allerede torsdag ankommer den første forsendelsen på 300.000 doser av de til sammen 25 millioner dosene som regjeringen har kjøpt fra Russland.

Godkjenningen finner sted etter at myndighetene også har gitt grønt lys for koronavaksinen fra Pfizer og Biontech. Men den sistnevnte er fortsatt gjenstand for forhandlinger. Helseminister Gines Gonzales Garcia sier at Pfizer hadde stilt nye uakseptable betingelser, uten å spesifisere hvilke.

Argentina har tidligere inngått avtale om å få tilgang på koronavaksinen fra Oxford-universitetet og AstraZeneca, via Verdens helseorganisasjons Covax-mekanisme.

Landet med sine rundt 44 millioner innbyggere har siden pandemiens utbrudd registrert over 1,5 million smittetilfeller og mer enn 42.000 koronarelaterte dødsfall.

(©NTB)

Reklame Slik får du juleblomster levert på døren