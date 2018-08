Argentinas tidligere visepresident dømt for korrupsjon

Argentinas tidligere visepresident Amado Boudou er dømt til fengsel i fem år og ti måneder for bestikkelser og ulovlig forretningsvirksomhet.

Boudou var også en periode økonomiminister i ekspresident Cristina Fernandez de Kirchners regjeringstid mellom 2007 og 2015.

Dommen mot Boudou falt tirsdag. Den tidligere visepresidenten var tiltalt for å ha forsøkt å bruke postboksselskaper og hemmelige mellommenn til å sikre seg kontroll over et selskap som hadde sikret seg kontrakter til å trykke argentinske pengesedler og valgkampmateriale for Cristina Fernandez de Kirchner.

Lovbruddet skjedde ifølge dommen mens Boudou var økonomiminister.

