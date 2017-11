Argentinsk ubåt savnet med 44 personer om bord

En ubåt fra den argentinske marinen med et mannskap på 44 om bord, er savnet etter at ingen har fått livstegn fra den på to dager.

Ubåten ble meldt savnet i havet utenfor det sørlige Argentina fredag. Da hadde det gått to dager siden den sist ga fra seg signaler om posisjon. Det argentinske forsvaret har satt i gang en stor leteaksjon etter fartøyet.

– Vi har ikke funnet noen spor av ubåten, verken visuelt eller via radarkommunikasjon siden onsdag morgen, opplyser en talsmann for marinen.

Ubåten San Juan, av typen TR-1700 hadde vært på et rutinemessig oppdrag i Ushuaia nær sørspissen av Argentina og var på vei tilbake til marinebasen ved Mar del Plata, om lag 400 kilometer sør for Buenos Aires.

