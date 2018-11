Arkitekt overrasker med utspill om spesiell KFC-restaurant

Los Angeles’ innbyggere har vært uenige om hva denne ikoniske KFC-resturanten ligner på i nesten 30 år.

LOS ANGELES (Nettavisen): Fast food-restauranter generelt, og spesielt fra store, amerikanske selskaper, er gjerne strømlinjeformet og like i utseendet.

Det var derfor mange i Los Angeles som klødde seg i hodet over det de så da en ny KFC-restaurant reiste seg i Koreatown ved Oakwood for nesten 30 år siden.

I motsetning til de flate, rektangulære bygningene som kjennetegner veldig mange KFC-restauranter, var dette en arkitektonisk kuriositet med flere plan og elementer.

Da den stod ferdig ble KFC-restauranten raskt en av Los Angeles mest fascinerende bygninger. Den har også vært på flere lister over byens styggeste.

Uenige

Siden den stod ferdig i 1990 har lokalbefolkningen vært enige om at bygningen ligner på noe. Hva, derimot, er det ikke enighet om.

Noen mener bygningen ligner en kylling, der den røde delen er hodet mens fjærene peker ned på veien. Andre er fast bestemt på at bygningen ser ut som en av de klassisk bøttene man får kjøpt på KFC.

Bygningen har derfor ofte blitt trukket fram som et eksempel på programmatisk arkitektur, når designet på en bygning ligner et gjenkjennelig objekt – gjerne noe man får kjøpt inne i bygningen.

KYLLING ELLER BØTTE? Meningen blant Los Angeles' innbyggere er delte.

Nå avslører imidlertid en av arkitektene at det ikke var meningen at bygget skulle ligne på noe, skriver Los Angeles Magazine.

Arkitekten med avklaring

Det var franchisetaker Jack Wilkee som tok initiativ til den spesielle bygningen. Han ville utfordre ideen om at alle KFC-restauranter skulle se like ut, og ansatte arkitektfirmaet Grinstein/Daniels Inc. til å gjøre jobben.

Firmaet var i utgangspunktet motvillig til å tegne en kyllingrestaurant, men arkitekt Jeffrey Daniels forteller at de endret mening da de oppdaget at Wilkee var stor tilhenger av moderne design og arkitektur.

Det endte altså med at den karakteristiske bygningen stod ferdig i 1990.

Jeffrey Daniels.

Men selv om folk har diskutert hva bygningen skal forestille i nesten 30 år, forteller Daniels at de ikke hadde noe slikt i tankene. Det var ikke meningen at bygningen skulle etterligne noe.

- Folk har sagt at det ligner en bøtte eller en kylling, men det var ikke en selvbevisst greie, sier Daniels, ifølge LAmag.

Han forteller at de ville lage en iøynefallende bygning og at den skulle være «strukturelt dynamisk», men det altså ikke var meningen å lage en moderne utgave av programmatisk arkitektur.

Det forklaringen kjøper ikke Jesse Wagner, som bor i Hollywood-området – ikke langt unna restuaranten.

- Bygningen er for rar til at det ikke er en tanke bak, sier Wagner til Nettavisen.

LOKALBEBOER: Jesse Wagner tror ikke på arkitektens forklaring om at KFC-restuaranten ikke skal ligne på noe.

Wagner er klar over at KFC-restauranten er velkjent, uten at det er noe han tenker mye over i det daglige.

I debatten om bygningen ser ut som en bøtte eller en kylling, heller Wagner klart til den ene siden.

- Jeg syns det ser ut som en bøtte, sier Hollywood-beboeren. Han synes riktignok noe av det kuleste med restauranten er at den er over to etasjer.

Spesiell løsning

Arkitektene gjorde nemlig uvanlige valg inne i bygningen også. I denne KFC-restauranten bestiller man nede, mens spiseområdet er i etasjen over.

Se bilder av innsiden av restauranten i videoen øverst i artikkelen!

Der kan man velge å sitte inne eller på en liten terrasse der man se ut over lokalområdet mens man spiser. Utsikten er nok ikke den vakreste, men man kan skimte Hollywood-skiltet fra sitteplassene.

Arkitektene valgte også å legge bygningen på hjørnet av parkeringsplassen, ikke midt i som med mange andre fast food-restauranter i USA.

BAKSIDEN: KFC-restauranten sett fra parkeringsplassen.

Kunne vært mer ekstrem

Uansett hva som var bakgrunnen for designet, fikk bygningen mye oppmerksomhet da den stod ferdig, og er i dag en av byens mest berømte fast food-restauranter.

Det ble for eksempel store oppslag i lokalavisene da bygget fikk betydelige skader i en brann i fjor sommer. Heldigvis var ikke skadene større enn at KFC-restauranten kunne gjenåpnes ved en senere dato.

Selv om det spesielle designet har gjort bygningen ikonisk, forteller arkitekt Jeffrey Daniels at bygningen kunne vært enda mer ekstrem.

Han forteller nemlig at franchisetaker Jack Wilkee i byggeprosessen ofte stilte spørsmålet: «Jeff, syns du vi drar dette langt nok?»

SPESIELL: KFC-restauranten ligger i North Western Avenue, ikke langt fra Melrose Avenue i området mellom Oakwood og Koreatown i Los Angeles.

