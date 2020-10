Armenia åpen for megling i striden med Aserbajdsjan

Regjeringen i Armenia stiller seg åpen for internasjonal megling i konflikten med Aserbajdsjan.

I en uttalelse sier regjeringen at den er klar for å samarbeide med USA, Frankrike og Russland for å gjenopprette våpenhvilen i området hvor det den siste uken har vært harde kamper.

Presidentene Donald Trump, Emmanuel Macron og Vladimir Putin kom torsdag med en felles uttalelse der de oppfordret Armenia og Aserbajdsjan til å sette seg ved forhandlingsbordet.

Nesten 200 mennesker er bekreftet drept i kampene mellom armenske og aserbajdsjanske styrker som brøt ut søndag. Landene kjemper om det omstridte området Nagorno-Karabakh.

(©NTB)