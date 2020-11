Armenia erkjenner tap av viktig by i Nagorno-Karabakh

Det aserbajdsjanske flagget henger over et skilt i Sjusja. Foto: Aserbajdsjans forsvarsdepartement / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

En talsperson for de armenske myndighetene i Nagorno-Karabakh bekrefter mandag kveld at Aserbajdsjan har sikret kontroll over festningsbyen Sjusja.

Aserbadjans president Ilham Alijev kunngjorde allerede søndag kveld at Sjusja var tatt, men Armenia benektet lenge at Sjusja var inntatt. – Vi må dessverre innrømme at en serie fiaskoer følger oss, og byen Sjusja er helt utenfor vår kontroll, sa Vagram Pogosian, en talsperson for presidenten i Nagorno-Karabakh, i et innlegg på Facebook. Sjusja, som ligger bare ti kilometer fra Nagorno-Karabakhs hovedstad Stepanakert, har en svært viktig plassering i regionen, langs den viktigste hovedveien. Armenias statsminister Nikol Pasjinian sier kampen for Sjusja fortsetter. (©NTB)

