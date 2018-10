Armenias statsminister går av

Armenias statsminister Nikol Pasjinian går av for å tvinge fram nyvalg.

Pasjinian ble regjeringssjef i mai etter å ha stått i spissen for flere uker med demonstrasjoner som endte med at forgjengeren gikk av.

Statsministeren har ønsket et nyvalg i høst i håp om at det vil føre til at motstanderne mister flertallet i nasjonalforsamlingen.

Pasjinian kunngjorde sin avgang i et intervju på nasjonalt fjernsyn tirsdag kveld.

(©NTB)

Mest sett siste uken