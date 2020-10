Armenias statsminister klar for fredsprosess

Armenias statsminister Nikol Pasjinian sier han er klar til å gjenoppta fredsprosessen med Aserbajdsjan.

Uttalelsen kommer kort tid etter at russiske myndigheter kunngjorde at både Armenia og Aserbajdsjan har takket ja til å møtes i Moskva for samtaler om konflikten i Nagorno-Karabakh.

Pasjinian sa tidligere i uken at Armenia er villig til å gå med på innrømmelser, men kun hvis Aserbajdsjan gjør det samme.

Konflikten har blusset opp de siste ukene. Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men i praksis er området en selvstyrt republikk med omfattende armensk støtte.

