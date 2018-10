Arnfinn Bårdsen valgt til ny dommer i Menneskerettighetsdomstolen

Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen (52) er i Europarådet valgt til Norges neste dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Bårdsen fikk et klart flertall av stemmene i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), hvor valget fant sted tirsdag. Han er valgt til dommer ved Menneskerettighetsdomstolen for en periode på ni år, og tiltrer senest om tre måneder.

– Jeg er glad, takknemlig og ydmyk. Glad for at det foreligger en positiv avklaring. Takknemlig for den tilliten Norge og Europarådet viser meg. Ydmyk med tanke på det ansvaret og det arbeidet som venter. Og litt vemod: Jeg kommer til å savne mine gode kolleger i Norges Høyesterett, sier Bårdsen til Rett24.

De to andre kandidatene til å erstatte nåværende dommer Erik Møse i EMD var professor ved UiB Jørgen Aall (59) og lagdommer i Borgarting Elizabeth Baumann (59). De fikk henholdsvis 19 og 47 stemmer, mens Bårdsen fikk 108 stemmer.

Bårdsen har vært dommer i Høyesterett siden sommeren 2008.

(©NTB)

Mest sett siste uken