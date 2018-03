Arnold Schwarzenegger hjerteoperert i all hast

Skulle gjennomgå enkel behandling, men endte med åpen hjerteoperasjon.

Det amerikanske sladdernettstedet TMZ melder at den tidligere filmstjernen og California-guvernøren Arnold Schwarzenegger måtte hjerteopereres i all hast skjærtorsdag.

70-åringen skulle etter planen bare gjennomføre en rutinemessig enkel behandling for hjertet, men den førte til komplikasjoner.

TMZ skriver videre at legene på sykehuset Cedars-Sinai i Los Angeles besluttet at Schwarzenegger måtte gjennom en åpen hjerteoperasjon som varte i flere timer.

Sky News og en rekke andre engelske og amerikanske tabloidaviser gjengir nyheten om operasjonen.

Sky News skriver at tilstanden til muskelmannen skal være stabil.

Forrige helg var den tidligere filmstjernen i vinden da han kritiserte administrasjonen til USAs president Donald Trump på CNN. Schwarzenegger, som er registrert republikaner, tok til orde for at John Kasich bør stille som motkandidat til Trump i presidentnominasjonen.

Schwarzenegger gikk inn i politikken i USA og ble i 2003 valgt til guvernør i California, en posisjon han hadde til 2011.

Fra sin aktive filmkarriere er Schwarzenegger mest kjent for sine roller i «Conan the Barbarian», «Terminator»-filmene, «Predator» og «Førskolepurk», for å nevne noe.

Ifølge Store norske leksikon flyttet østerrikeren Schwarzenegger til USA i 1968 og ble amerikansk statsborger i 1983.

