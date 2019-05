Arrangører håper på over 1 million klimademonstranter

Over 1 millioner mennesker i over hundre land vil delta i klimaprotestene for barn og unge fredag, håper arrangørene.

Minst 1.623 protester i 119 land var planlagt i forkant, mange av dem i Europa. I Norge har statsminister Erna Solberg (H) talt til flere tusen demonstranter foran Stortinget. Den britiske kringkasteren BBC skriver at arrangørene til sammen venter over 1 million demonstranter. Ifølge avisa The Guardian venter arrangørene større oppmøte enn under den forrige store internasjonale protestaksjonen 15. mars. Miljøorganisasjoner som bidro til å organisere demonstrasjoner i over 120 land 15. mars, har kommet med ulike anslag over hvor mange som deltok. Flere av anslagene har ligget mellom 1,4 og 1,9 millioner mennesker. Skolestreikene denne dagen kan dermed ha vært en av de største miljøprotestene i verden noensinne. Protestene er inspirert av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16), som fredag talte under demonstrasjonen i Stockholm. – Tusenvis av elever streiker over hele verden akkurat nå. Det er virkelig utrolig, sa hun. Mellom 6.000 og 8.000 mennesker anslås å ha vært til stede i parken Kungsträdgarden i den svenske hovedstaden. (©NTB)