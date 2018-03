Arresterte og fengslet eskortepike som var på «hemmelig» båttur i Norge

Nå tilbyr hun å røpe hemmeligheter om Trump-kampanjens angivelige Russland-forbindelser i bytte mot asyl i USA.

Den hviterussiske eskortepiken Anastasia «Nastya Rybka» Vasjukevitsj (22) er en sentral person i den såkalte «fisketuren» i Molde i Norge, som fant sted i august i 2016. «Fisketuren» kobles direkte til den pågående etterforskningen i USA om den angivelige koblingen mellom Russland og Donald Trumps valgkampanje.

Vasjukevitsj var én av flere eskortepiker som var om bord i yachten til den russiske aluminiumsmagnaten Oleg Deripaska. I fjor ble det kjent at Russlands visestatsminister, Sergej Prikhodko, var gjest om bord i yachten som befant seg i norske farvann.

- Vasjukevitsj tok en masse selfier og bilder på denne turen, som ble lagt ut på hennes Instagram-konto. Samtidig tok hun noen videosnutter som gjengir en samtale som antakelig dreier seg om russisk innblanding i den amerikanske valgkampen i 2016, sier seniorforsker og Russland-ekspert ved NUPI, Jakub M. Godzimirski, til Nettavisen.

- Det tolkes dithen at de (Deripaska og Prikhodko red.anm.) dro på denne turen for å drøfte hvordan de kunne bedre skjule den påståtte russiske innblandingen i den amerikanske valgkampen, sier Godzimirski.

- Drev et sexkurs i Thailand

Søndag ble den 22 år gamle eskortepiken arrestert i den thailandske byen Pattaya.

- Slik jeg oppfatter det, og jeg baserer dette på russiskspråklige kilder, så reiste hun til Thailand på et turistvisum med ti andre eskortepiker for å drive med såkalt sexkursing. Hun ble pågrepet for å ha drevet med ulovlig arbeid i Thailand, sier Godzimirski.

Ifølge russiske medier måtte deltagere betale 600 dollar for å delta på det fem dager lange sex-seminaret.

- Det som har kommet ut i russiske medier, er at denne arrestasjonen fant sted bare noen dager etter at sjefen for Det russiske sikkerhetsrådet, Nikolaj Patrusjev, besøkte Thailand. Noen russiske medier knytter dette besøket til denne arrestasjonen av Vasjukevitsj, sier Godzimirski.

Anastasia Vasjukevitsj ble pågrepet av thailandsk politi på søndag.

Trygler om hjelp og asyl i USA

Tirsdag postet hun en direkte strømmevideo på Instagram, hvor hun trygler USA om hjelp, skriver The Washington Post. I videoen tilbyr eskortepiken å røpe hemmelig informasjon om Trump-kampanjens Russlands-forbindelser, i bytte mot asyl i USA.

«Jeg er det eneste vitnet og missing link i forbindelsen mellom Russland og det amerikanske valget - i den lange rekken av Oleg Deripaska, Prikhodko, Manafort og Trump,» sier hun i videoen.

«I bytte mot hjelp fra amerikansk etterretningstjenester og en garanti for min sikkerhet, er jeg forberedt på å tilby den nødvendige informasjonen til USA eller til Europa eller til det landet som kan kjøpe meg ut av thailandsk fengsel,» sier hun videre.

Videosnutten skal ha blitt filmet i en åpen politibil mens hun var på vei til politistasjonen i Pattaya.

Vasjukevitsj skal ha levert inn en anmodning om asyl i USA ved den amerikanske ambassaden i Bangkok, skriver The Telegraph. Amerikanske myndigheter har foreløpig ikke besvart avisens henvendelser om asylsøknaden.

- PR-kåt kvinne som selger kroppen sin

Godzimirski sier Vasjukevitsj har gjort seg upopulær i både økonomiske og politiske maktkretser i Russland, og at hun kan ha flere fiender som ikke nødvendigvis vil henne godt. Derfor er det helt vesentlig for henne å gjøre seg selv synlig i internasjonale medier.

- Hun gjør seg selv synlig for å forsikre seg om at det ikke skal skje henne noe. En eventuell forsvinning eller drap vil da få stor oppmerksomhet, sier han.

- Vi må huske at dette er en PR-kåt kvinne som selger kroppen sin. Hun er en dyktig PR-arbeider som vet hvilke knapper hun må trykke på for å få oppmerksomhet, legger han til.

- Tror du hun sitter på viktig informasjon om en eventuell kobling mellom Russland og Trump-kampanjen, Godzimirski?

- Jeg tror hun kan ha en del opptak (fra yachten red.anm.) som kan være mer avslørende enn det som allerede ligger på hennes Instagram-konto.

- Tror du USA vil gi henne asyl?

- Jeg vet ikke om USA er interessert i å gi henne asyl, men de er sikkert interessert i å snakke med henne for å finne ut om hun sitter på tilleggsinformasjon om det som skjedde på denne turen i Norge i 2016. Det er opplagt at noen fra den amerikanske ambassaden i Thailand vil ta en tur til fengselet for å snakke med henne, sier Godzimirski.

En rettskjennelse har beordret Instagram til å fjerne noen av bildene til Vasjukevitsj, skriver The Washington Post.

Oleg Deripaska og visestatsminister Sergej Prikhodko avbildet på yachten «Elden» på kysten utenfor Molde. Bildet ble lagt ut på Vasjukevitsjs instagram-konto.

- Avslørt av Instagram-video

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj har utført en rekke grundige undersøkelser, og pløyd seg gjennom Instagram-bildene til Vasjukevitsj.

- Han oppdaget en del ting på denne kontoen som han fattet interesse for, og han begynte å grave dypere, sier Godzimirski.

Navalnyj konkludert med at Russlands visestatsminister Prikhodko befant seg på yachten til Deripaska på den såkalte «fisketuren» i august i 2016 - midt under den pågående presidentvalgkampen i USA.

Etter å ha undersøkt yacht-loggen, samt andre tilgjengelig data, klarte opposisjonspolitiker Navalnyj å påvise at yachten befant seg utenfor Molde i Norge. Samtidig klarte han å identifisere både den russiske visestatsministeren Prikhodko og oligarken Deripaska på Instagram-bilder og videosnutter som var tatt av eskortepiken under den aktuelle båtturen.

Visestatsminister Prikhodko anses å tilhøre den russiske statsmaktens indre krets helt siden han ble utnevnt som viktig utenrikspolitisk rådgiver for presidentene Boris Jeltsin og Vladimir Putin.

- Det som gjør saken enda mer spennende, er at Oleg Deripaska er direkte knyttet til etterforskningen i USA, fordi han nevnes i forbindelse med en slags avtale han skal ha hatt med Paul Manafort, sier Godzimirski.

- Lønnet Manafort med ti mill. i året

Paul Manafort var Donald Trumps daværende valgkampanjesjef sommeren i 2016.

SENIORFORSKER: Jakub M. Godzimirski ved NUPI.

- Det påstås at Deripaska har samarbeidet tett med Paul Manafort siden 2005-2006, og at han betalte Manafort ti millioner dollar per år for å drive en positiv kampanje for Russland og Putin i USA, sier Godzimirski.

Godzimirski har nettopp utgitt boken «The Political Economy of Russian Aluminium. Between the Dual State and Global Markets», som tar for seg den russiske aluminiumsindustrien. Aluminiumsmagnaten Oleg Deripaska har en sentral rolle i boken.

Godzimirski forteller at Oleg Deripaska ble kåret til Russlands rikeste person i 2008 med en formue på 24 milliarder amerikanske dollar. Feilslåtte investeringer førte imidlertid til at han tapte store deler av rikdommen sin under finanskrisen, ifølge Godzimirski, men at han nå er i ferd med å bygge seg opp igjen.

