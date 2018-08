Årsdagen for terrorangrepet i Barcelona brukt til protest mot kongen

Katalanske separatister så sitt snitt til å demonstrere mot Spanias kong Felipe da Barcelona markerte årsdagen for terrorangrepet.

Et stort banner med påskriften «Den spanske kongen er ikke velkommen i katalanske land» hang fredag formiddag utenfor en av bygningene på plassen der kong Felipe senere på dagen skulle delta på en minnemarkering. På banneret var det også et portrett av kongen, men det var plassert opp ned.

Både kongen og Spanias statsminister Pedro Sanchez befinner seg fredag i Barcelona for å minnes de 16 som ble drept og 120 som ble såret i terrorangrepene i fjor.

En separatistorganisasjon som kaller seg Assemblea Nacional uttrykker støtte til aksjonen på Twitter.

«All støtte til aktivistene som hang opp dette banneret og brukte hele natten på å forsvare ytringsfriheten», skriver organisasjonen.

Minnemarkeringene ble fredag innledet med at det ble lagt ned blomster på stedet der fotgjengerne ble meid ned.

Terrorangrepet ble utført at en 22-årig mann av marokkansk opprinnelse, som pløyde en varebil inn i folkemengden i Barcelonas mest kjente promenadegate La Rambla. 14 mennesker ble drept da de ble truffet av bilen, mens en ung mann ble knivdrept da angriperen stjal bilen hans i et forsøk på å flykte etter angrepet.

Neste dag ble ytterligere én person knivdrept i et annet terrorangrep i byen Cambrils like ved.

IS hevdet å stå bak angrepene. Spanske myndigheter har oppgitt at de har avslørt cellen som angriperne var en del av, og at medlemmene enten er drept eller fengslet.

(©NTB)

