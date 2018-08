Asia-børsen reagerer på Tyrkias valutakrise

Den økonomiske uroen rundt Tyrkia merkes på de asiatiske børsene mandag morgen. I Hongkong falt Hang Seng-indeksen med 1,4 prosent.

Før børsene åpnet i Hongkong hadde Nikkei-indeksen i Tokyo allerede åpnet med et fall på 1,3 prosent.

Shanghai-indeksen falt 0.9 prosent mens Shenzhen-indeksen i Kina gikk ned 1,1 prosent.

Nedgangen skyldes blant annet at den tyrkiske liren fredag styrtet 20 prosent – det kraftigste fallet siden 2001. Lire-raset kom like etter at USAs president Donald Trump uttalte at han vil doble tollen på tyrkisk stål og aluminium.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har siden gått hardt ut mot USA, og søndag hevdet han at det kraftige fallet skyldes et politisk komplott mot landet.

Samme kveld sa Tyrkias finansminister Berat Albayrak at de planlegger å iverksette flere tiltak mandag for å beskytte økonomien.

(©NTB)

