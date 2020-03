Asia ruster seg mot andre bølge av koronaepidemien

Fra Bondi Beach i Australia til gatene i New Delhi i India øker myndighetene innsatsen for å demme opp for en ny bølge av koronasmittede.

Strammere reisebegrensninger har blitt innført i flere land, og i Malaysia er militæret satt inn for å håndheve en «lockdown». Dette skjer mens antall bekreftet smittede av koronaviruset har steget til over 95.000 – en tredel av smittede i verden. Utenfor Kina, der viruset først ble oppdaget og flere enn 80.000 er smittet, er Sør-Korea hardest rammet med over 8.500 tilfeller. Mens antallet smittede i Kina har dalt i flere uker, har det svært smittsomme viruset begynt å øke tempoet i landene rundt. I Thailand har antall smittede over natten steget med 188 nye tilfeller til 600 totalt. Noe som har ført til at man er skeptiske til at nabolandene Myanmar og Laos rapporterer om null koronasmittede. I Australia har man stengt grensene, og nå har myndighetene i landet bedt innbyggerne om å kansellere alle sine innenlandsreiser. Samtidig er Bondi Beach og andre populære strender stengt for publikum etter at solsugne folkemengder har trosset rådet mot store grupperinger. (©NTB)