Assange kan bli kastet ut fra ambassaden

Ecuador skal være nær ved å trekke tilbake sin beskyttelse av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange, melder nettstedet The Intercept.

Dermed kan Assange bli nødt til å forlate landets ambassade i London, hvor han har oppholdt seg siden 2012. Det er den amerikanske journalisten Glenn Greenwald, som blant annet er kjent for sitt samarbeid med Edward Snowden, som omtaler saken.

Ifølge Greenwald har Ecuadors president Lenin Moreno hatt møter med britiske representanter for å utforme en avtale som innebærer av beskyttelsen av Snowden avvikles. Deretter vil han overføres til britiske myndigheter.

Assange søkte tilflukt i ambassaden etter at en britisk dommer slo fast at han skulle utleveres til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep. Assange har hevdet at anklagene er politisk motivert og at de kunne føre til at han kunne utleveres til USA.

I den amerikanske valgkampen i 2016 bidro WikiLeaks til å spre et stort antall eposter som var stjålet i et datainnbrudd i serverne til partiledelsen hos Demokratene. Amerikanske etterretningstjenester mener russisk etterretning sto bak innbruddet, og at det var ledd i Russlands kampanje for å påvirke det amerikanske valget.

The Sunday Times skriver at statssekretær Alan Duncan er blant dem som er involvert i diskusjonene med Ecuador.

Tidligere i juli ble tolv russiske etterretningsfolk siktet av en amerikansk storjury for å stå bak hackingen.

