AstraZeneca forsvarer sin koronavaksine

Legemiddelselskapet AstraZeneca avviser at koronavaksinen deres ikke fungerer på eldre pasienter.

Uttalelsene kommer etter at tyske aviser mandag meldte at vaksinen trolig ikke blir godkjent av EU til bruk på pasienter over 65 år. Avisa Handelsblatt skriver at tyske myndigheter anslår at den kun har 8 prosent effekt blant eldre pasienter.

– I november publiserte vi data i det medisinske tidsskriftet The Lancet som viste at eldre voksne hadde god effekt av vaksinen. 100 prosent av eldre voksne fikk de nødvendige antistoffene etter andre dose, sier selskapet i en uttalelse mandag kveld.

Det ventes at EUs legemiddelbyrå EMA godkjenner AstraZenecas koronavaksine i uke 4, men selskapet har allerede varslet at de har problemer med å levere vaksinene de har lovet.

