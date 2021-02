Legemiddelprodusenten AstraZeneca planlegger et samarbeid med det tyske selskapet IDT Biologika for å øke produksjonen av vaksine mot covid-19.

Det opplyste AstraZeneca onsdag. Planen er at begge selskapene skal gjøre investeringer for å øke kapasiteten ved et produksjonsanlegg i Dessau øst i Tyskland.

Dette skal resultere i flere vaksinedoser til bruk i Europa. Selskapene undersøker mulighetene for å øke vaksineproduksjonen i andre kvartal.

AstraZeneca åpner også for at koronavaksiner fra andre legemiddelselskaper skal kunne produseres ved anlegget i Dessau.

