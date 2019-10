Astronomer har oppdaget 20 nye måner rundt Saturn

Solsystemet har en ny vinner når det gjelder antall måner. Saturn har 20 flere enn hva man tidligere trodde.

Dermed har Saturn passert Jupiter med i alt 82 måner mot Jupiters 79. Og flere kan det bli, ifølge astronomen Scott Sheppard. Muligens går ytterligere 100 små måner i bane rundt Saturn, de er bare ikke oppdaget ennå.

Sheppard jobber for The Carnegie Institution for Science og ledet teamet som oppdaget månene.

Hvis det kan være noen trøst for dem som holder med Jupiter – solsystemets største planet – så er det fortsatt Jupiter som har den største månen. Den har fått navnet Ganymedes og er nesten halvparten så stor som Jorden.

Til sammenligning er alle de 20 nyoppdagede månene rundt Saturn meget små, med diametrer på knapt 5 kilometer.

Sheppard og teamet hans brukte i løpet av sommeren et teleskop på Hawaii for å finne de 20 nye månene.

(©NTB)