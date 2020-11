Seks mennesker, blant dem to sivile, er drept i et bakholdsangrep fra IS nord for Bagdad, opplyser en lokal tjenestemann.

En ikke navngitt politikilde sier til nyhetsbyrået AFP at en veibombe først rammet en bil. Deretter åpnet de ytterliggående islamistene ild mot en gruppe politifolk og regjeringslojale militssoldater som rykket ut til åstedet. Angrepet fant sted lørdag. (©NTB)

