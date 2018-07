Åtte drept i moskéangrep i Nigeria

Åtte mennesker ble drept da en selvmordsbomber gikk til angrep i en moské nordøst i Nigeria mandag, opplyser lokale kilder.

Bombeangrepet skjedde i Manari-området i Konduga i delstaten Borno, ifølge Ibrahim Liman. Han er medlem av en sivilforsvarsgruppe som bistår hæren i kampen mot opprørsgruppa Boko Haram.

– Den mannlige selvmordsbomberen gikk inn i moskeen rundt klokka 5.15 mens bønnen pågikk. Åtte moskégjengere ble drept og fem såret, sier Ibrahim.

Slike selvmordsangrep mot sivile mål som moskeer, markeder og busstasjoner utføres ofte av Boko Haram under ledelse av Abubakar Shekau.

Den ytterliggående islamistgruppa utnytter ofte unge kvinner og jenter til å utføre angrepene. Mandagens massakre ble tilsynelatende utført av en mann tidlig i 20-årene.

Umar Goni, en lokal innbygger som hjalp til med å berge overlevende etter bombeangrepet, forteller at gjerningspersonen så ut som han var i moskeen for å be.

– Det var umulig for noen å vite hva slags ærend han hadde, sier han.

Nigerias regjering oppfordret nylig folk som er drevet på flukt fra Boko Harams herjinger, til å vende hjem. Hjelpeorganisasjoner som leverer mat, helsetjenester, rent vann og husly i den konfliktherjede regionen, har imidlertid advart om at sikkerheten ikke er bedret.

