Australia diskuterer tøffere karanteneregler

De nye virusmutantene har ført til diskusjon om strengere karanteneregler i Australia og New Zealand, som varsler mulige karantenesentre og hyppigere testing.

– Disse hypersmittsomme variantene av viruset har vist seg vanskelig å få kontroll over. Vi må erkjenne at karanteneregler i dag må være annerledes enn de var for en måned eller et halvt år siden, sir delstatsminister Dan Andrews i delstaten Victoria.

Både i Australia og New Zealand er karantenereglene i ferd med å bli revidert som følge av spredningen av koronamutasjonene fra Storbritannia, Sør-Afrika og Brasil. Myndighetene ser på om reglene om 14 dagers karantene må skjerpes.

Forslag om å etablere egne karantenesentre i utmarka og hyppigere testing av nyankomne er blant tiltak som diskuteres.

Siden utbruddet av pandemien har omtrent 320.000 reisende blitt satt i karantene på hotellrom i to uker i Australia og New Zealand. På den måten har begge land greid å holde koronautbruddet nede og kontrollert. Men nå ser landene at flere ankommer med nye varianter av viruset. Det har blant annet vært flere tilfeller av at hotellansatte er blitt smittet av personer i karantene, noe som har ført til lokal nedstengning og ansatte i karantene.

Australias sentrale myndigheter er imidlertid motvillige til å endre dagens ordning. Helsedirektør Paul Kelly sier at det mest utfordrende med dagens ordning er transport fra flyplassen og til karantenehotellet, en risiko som ikke vil forsvinne selv om man etablerer andre typer mottak.

– Dette er virkelig et bra system, men det har hatt noen utfordringer i det siste. Disse har vi tatt grep om. Kan det forbedres? Selvfølgelig, alle systemer kan alltid bli bedre, sier Kelly.

(©NTB)

