Australia: Ektepar rømte fra karantene – kan vente seg bøter på over 300.000

Et par kan vente seg bøter på rundt 160.000 kroner hver etter at de kastet seg inn i en bil på flyplassen i Melbourne og stakk av fra obligatorisk karantene.

Paret kom med fly fra Canberra og fikk etter landing beskjed om at de måtte tilbringe to uker i karantene på et hotell. Det var ekteparet ikke interessert i, i stedet flyktet de fra flyplassen i en bil, skriver lokale medier.

Dagen etter meldte de seg for politiet i Goulburn i nabodelstaten New South Wales, 66 mil fra flyplassen.

Helseminister Martin Foley sier det er et alvorlig brudd på smittevernreglene, og at paret kan vente seg bøter på minst 19.000 dollar hver. Det tilsvarer like over 160.000 kroner.

Australia har tatt opp kampen mot koronasmitte med strenge regler. Delstatene kan blant annet innføre karantenekrav for innenlandsreisende om reisen ikke er «nødvendig».

