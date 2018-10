Australia med beklagelse til barn utsatt for overgrep

Australias statsminister Scott Morrison kommer med en formell beklagelse til barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep på offentlige institusjoner.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av en australsk granskingskommisjons rapport om seksuelle overgrep mot barn i australske institusjoner og organisasjoner.

– Dette ble begått av australiere mot australiere. Fiender i våre rekker, fiender i våre rekker, sa en følelsesladd Morrison i en TV-sendt tale mandag.

– Vi sviktet dem, vi forrådte dem og det vil alltid være vår skam, la han til.

Siden kommisjonen startet granskningen i 2012, har de blitt kontaktet av tusenvis av mennesker som har fortalt om overgrep på barnehjem og skoler, samt i kirker, sports- og ungdomsklubber. Kommisjonen antar at om lag 60.000 personer som fortsatt er i live, har krav på erstatning for lidelsene de er påført.

Det er katolske institusjoner som har vært i sentrum av overgrepsskandalen som har rystet Australia. Mellom januar 1980 til februar 2015 har 4.444 personer meldt om tilfeller av seksuelle overgrep mot barn i 93 katolske kirker og 1.000 katolske institusjoner. Snittalder for overgrepsofrene var 10,5 for jenter og 11,6 år for gutter, men snittalder for når de meldte fra er 33 år. Over 90 prosent av de overgrepsanklagede er menn.

Erkebiskop Philip Wilson i Adelaide ble i mai dømt for ikke å ha meldt fra til politiet om at han kjente til en pedofil prest som gjorde gjentatte overgrep mot to altergutter. Wilson er den høyest rangerte religiøse leder i den katolske kirke som noen gang er dømt for å ha dekket over pedofil virksomhet.

(©NTB)

Mest sett siste uken