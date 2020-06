Australia under cyberangrep fra fremmed stat

Australias statsminister Scott Morrison sier Australia er mål for en kraftig økning i antallet cyberangrep fra en utenlandsk statlig aktør.

Den føderale australske regjeringen holdt fredag morgen en egen pressekonferanse hvor de advarte privatpersoner og bedrifter over hele Australia om trusselen som det pågående angrepet mot landet utgjør. Morrison ville ikke gå inn på hvilken fremmed statlig aktør han har i tankene, men legger til at det bare er en håndfull land i verden som er i stand til å utføre angrep på den måten Australia nå blir utsatt for.

Angrepene retter seg mot alle nivåer av det som defineres som kritisk infrastruktur, både offentlige og private organisasjoner.

– Vi vet at det er en sofistikert statlig aktør på grunn av omfanget og hvilke mål som blir utsatt for angrep og hvilke metoder som brukes, sier Morrison ifølge The Guardian.

Det er blitt spekulert i om Kina kan være den statlige aktøren som regjeringen mener kan stå bak angrepene. Australia har de siste månedene havnet i Kinas unåde etter at de gikk i bresjen for å starte en uavhengig gransking av koronavirusutbruddet i Wuhan, et forslag som fikk mange land med seg i Verdens helseorganisasjon.

Statsminister Morrison vil ikke offentlig kommentere påstanden.

– Vi har ikke gått lenger enn dette. Jeg kan ikke kontrollere hvilke spekulasjoner andre kan ha om dette problemet, men har ganske enkelt lagt fram fakta slik vi kjenner dem i dag, sier Morrison.

