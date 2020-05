Australias finansminister testet negativt etter hosteanfall

Finansminister Josh Frydenberg måtte testes for koronasmitte etter at han fikk et hosteanfall midt i en tale tirsdag. Onsdag kom svaret tilbake negativt.

Den australske finansministeren prøvde å kremte og harke vekk grumset i halsen, uten hell, og etter flere slurker med vann, ble det til ganske mye hosting – i hånden – og tidvis tap av stemmen, dog med evnen til å klemme ut en fleip om at det skyldtes at «talen var for lang».

Det bar rett til testing for covid-19 i for Frydenberg, andre test for hans del, og onsdag kunne han bekreftet at den nok en gang var negativ.

Han opplyser at han lot seg teste fordi de følger en strategi basert på «overdreven forsiktighet» i Australia, eller «føre var»-prinsipp.

Frydenberg var for øvrig midt i en redegjørelse for hvordan de strenge restriksjonene i landet har påvirket den australske økonomien, som blant annet er svært avhengig av eksport og turistnæring, som nå er nærmest helt lammet.

Australia har med sine 25 millioner innbyggere knapt 7.000 smittetilfeller og registrert 97 dødsfall knyttet til covid-19. Landet erklærte covid-19 en pandemi og innførte en egen plan for dette før Verdens helseorganisasjon (WHO) gjorde det.

