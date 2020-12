Australsk politi tror drap på eldre ektepar var terror

Et knivdrap på et eldre ektepar i Brisbane i Australia torsdag etterforskes som terror.

22-årsgamle Raghe Abdi ble skutt av politiet ved en motorvei i Brisbane torsdag morgen. Han var bevæpnet med kniv.

Han mistenkes for å ha drept et eldre ektepar i slutten av 80-årene, som ble funnet i hjemmet sitt senere samme dag, sa talsperson for politiet Tracy Linford.

Politiet hadde funnet spor etter Abdi i huset.

– Vi har ikke noe annet valg en å regne dette som en terrorhandling, sa politimester Katarina Carroll til journalister.

Abdi har tidligere vært i politiets søkelys som følge av at han sympatiserte med IS.

