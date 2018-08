Australske universiteter forbyr sex mellom studenter og veiledere

Australske universiteter har forbudt seksuelle og romantiske forhold mellom doktorgradsstudenter og deres veiledere.

De nye reglene ble onsdag vedtatt av Universities Australia, en paraplyorganisasjon for alle landets universiteter.

– En students utdanningsløp må aldri avhenge av et seksuelt forhold til vedkommendes veileder eller en ansatt, heter det i de vedtatte reglene.

Det nye reglementet kommer nøyaktig et år etter at landets statlige menneskerettighetskommisjon i en rapport konkluderte med at seksuell trakassering er et utbredt problem ved landets universiteter. Halvparten av australske studenter opplyser at de årlig opplever seksuell trakassering, mens 7 prosent svarer at de har blitt seksuelt misbrukt de siste to årene.

