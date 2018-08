Avgangsstudent Makenzie poserte med sin favoritt-alligator

Eksamensbildene til Makenzie Noland er bilder både hun og mange andre kommer til å huske.

Da 21 år gamle Makenzie Noland uteksaminerte fra universitetet Texas A&M ville hun ha bilder med den spesielle vennen hun har lært å kjenne gjennom studietiden.

Noland har spesialisert seg på forskning innen dyr og fiske, og i sommer har hun hatt har vært utplassert på senteret Gator Country i Beaumont. Det er hjemmet til 450 alligatorer, krokodiller og andre reptiler.

Den mest kjente av beboerne er en uvanlig stor alligator med navnet Big Tex. Han hadde blitt et problem for lokalbefolkningen. Den ble fanget og fikk et nytt liv på senteret.

Big Tex og Noland har blitt ekstra gode venner, og den unge kvinnen ønsket noen bilder som viste hva slags arbeid hun har gjort i studietiden. Derfor ønsket hun at eksamenbildene skulle bli tatt med ham.

Hun forteller BBC at han reagerer på hennes håndsignaler og når hun sier navnet hans.

- Jeg er i vannet med det dyret hver dag. Han er en av mine beste venner der, forteller hun til BBC. Du kan sjekke ut flere bilder med henne og den gigantiske vennen på hennes FB-side her.

- Vi ønsker egentlig ikke at disse dyrene skal være på senteret. Vi vil at de skal leve ute i kanalene og sumpene, men siden han kom til oss har han blitt en flott ambassadør for hvordan det er å trene dyr og vise fram deres personlighet. Dette er flotte dyr. De er ikke alle menneskeetere, sier hun.

Noland håper at hun kan fortsette å jobbe med ville dyr også etter at hun er ferdig med studiene.

Reptilekspert Simon Pooley sier til BBC at å legge hånden på snuten til en alligator er lite smart fordi det kan trigge en spiserefleks. Noen alligatorer kan læres opp til å få tillit til mennesker, men ikke alle. Noland har utviklet et forhold til dyret, og kan derfor være så nær.

